Doogee представила в России новый защищённый смартфон Doogee S97 Pro

Это не первый смартфон компании Doogee, который способен помочь при ремонте или других хозяйственных делах.

На российском рынке представили защищенный смартфон Doogee S97 Pro, который помимо защищенного корпуса получил лазерный дальномер для измерения расстояния между двумя точками.

Новинку можно купить за 23 760 рублей, но с 21 по 25 июня проводится акция, которая позволяет приобрести аппарат за 14 400 рублей.



Лазерный дальномер Doogee S97 Pro способен измерять на расстоянии до 40 метров, причем у него минимальная погрешность (несколько миллиметров). В смартфоне также есть транспортир, угломер, шумомер и анализатор воздуха.

Дисплей в устройстве диагональю 6,39 дюйма, его разрешение составляет 720 на 1560 пикселей. В верхнем левом углу врезана 16 Мп фронтальная камера, а на задней панели разместили модуль с 48 Мп, 8 Мп, 2 и 2 Мп датчиками.

Сканер отпечатка находится на боковой грани, а под «капотом» расположен аккумулятор на 8500 мАч.



В основе устройства лежит процессор MediaTek Helio G95 и 8 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель предлагается только на 128 ГБ.

Doogee S97 Pro защищен по стандарту IP68 и IP69K, а также по военному стандарту MIL-STD-810.