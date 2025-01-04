Doogee представила уникальный защищённый смартфон Blade GT

Компания Doogee анонсировала новый защищённый смартфон Blade GT, который выделяется благодаря системе подсветки на задней панели. Устройство предлагает современные технологии и новое взаимодействие с пользователем.

Одной из главных особенностей Blade GT является простота управления световыми эффектами. Для настройки подсветки достаточно использовать приложение Light Elf, которое позволяет менять стиль мигания, яркость и другие параметры.

Пользователи могут также настроить автоматическое отключение подсветки на ночь и выбрать световые эффекты для входящих вызовов и уведомлений.

Смартфон может синхронизировать световые эффекты с музыкой, создавая визуальное сопровождение для прослушивания композиций. Blade GT предлагает шесть предустановленных режимов подсветки, соответствующих разным эмоциям, таким как радость и грусть.

С технической точки зрения, Blade GT оснащён восьмиядерным процессором Dimensity 7050, 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, с возможностью расширения. Основная камера имеет разрешение 48 МП, а фронтальная — 20 МП. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч обеспечивает длительное время работы.

Смартфон соответствует стандартам IP68 и MIL-STD810H, что делает его устойчивым к воде и ударам. Doogee уже начала принимать предзаказы на Blade GT по цене $249.