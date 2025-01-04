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Doogee представила уникальный защищённый смартфон Blade GT

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Компания Doogee анонсировала новый защищённый смартфон Blade GT, который выделяется благодаря системе подсветки на задней панели. Устройство предлагает современные технологии и новое взаимодействие с пользователем.

Doogee представила уникальный защищённый смартфон Blade GT

Одной из главных особенностей Blade GT является простота управления световыми эффектами. Для настройки подсветки достаточно использовать приложение Light Elf, которое позволяет менять стиль мигания, яркость и другие параметры.

Пользователи могут также настроить автоматическое отключение подсветки на ночь и выбрать световые эффекты для входящих вызовов и уведомлений.

Смартфон может синхронизировать световые эффекты с музыкой, создавая визуальное сопровождение для прослушивания композиций. Blade GT предлагает шесть предустановленных режимов подсветки, соответствующих разным эмоциям, таким как радость и грусть.

Doogee представила уникальный защищённый смартфон Blade GT

С технической точки зрения, Blade GT оснащён восьмиядерным процессором Dimensity 7050, 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, с возможностью расширения. Основная камера имеет разрешение 48 МП, а фронтальная — 20 МП. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч обеспечивает длительное время работы.

Смартфон соответствует стандартам IP68 и MIL-STD810H, что делает его устойчивым к воде и ударам. Doogee уже начала принимать предзаказы на Blade GT по цене $249.

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