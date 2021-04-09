Doogee предложит в РФ универсальный защищенный смартфон Doogee S97 Pro

Doogee предложит в РФ универсальный защищенный смартфон Doogee S97 Pro09.04.2021 23:03
Doogee на российском рынке скоро начнет продажи нового универсального смартфона в защищённом корпусе.
Модель под названием Doogee S97 Pro позиционируется как первый смартфон со встроенным лазерным дальномером.
Помимо него компания заявляет о транспортире, функции лупы, шумомере и анализаторе воздуха, который позволяет определить утечку газа, а также качество воздуха.
В основе аппарата легла платформа MediaTek Helio G95. Этот процессор дополнили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Экран аппарата диагональю 6,39-дюйма, его разрешение составляет HD+. В верхней части дисплея в левом углу размещена фронтальная камера на 16 Мп.
На тыльной стороне установлены датчики 48,8 и 2 Мп. Для идентификации пользователя установлен боковой сканер отпечатка пальца.
Под «капотом» Doogee S97 Pro разместили аккумулятор на 8500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.
В России универсальный смартфон будет предлагаться по цене около 20 тыс. рублей.
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