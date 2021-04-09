Doogee предложит в РФ универсальный защищенный смартфон Doogee S97 Pro

Doogee на российском рынке скоро начнет продажи нового универсального смартфона в защищённом корпусе.

Модель под названием Doogee S97 Pro позиционируется как первый смартфон со встроенным лазерным дальномером.

Помимо него компания заявляет о транспортире, функции лупы, шумомере и анализаторе воздуха, который позволяет определить утечку газа, а также качество воздуха.

В основе аппарата легла платформа MediaTek Helio G95. Этот процессор дополнили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Экран аппарата диагональю 6,39-дюйма, его разрешение составляет HD+. В верхней части дисплея в левом углу размещена фронтальная камера на 16 Мп.

На тыльной стороне установлены датчики 48,8 и 2 Мп. Для идентификации пользователя установлен боковой сканер отпечатка пальца.

Под «капотом» Doogee S97 Pro разместили аккумулятор на 8500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

В России универсальный смартфон будет предлагаться по цене около 20 тыс. рублей.