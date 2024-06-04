Dongfeng внедрила роботов-гуманоидов Ubtech в сборку своих автомобилей

Dongfeng Motor и Ubtech Robotics объединяют усилия для разработки нового поколения автомобильных роботов-гуманоидов.

Компания Dongfeng Motor и Ubtech Robotics подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на разработку и внедрение новейших автомобильных роботов-гуманоидов на производственных линиях компании.

Основным представителем этого сотрудничества станет робот Walker S, созданный Ubtech Robotics. На заводах Dongfeng Motor данный робот будет выполнять широкий спектр задач, включая контроль качества различных компонентов автомобиля, таких как ремни безопасности, дверные замки, фары, кузов и салон. Кроме того, он будет отвечать за заправку масла, сборку передней оси и прикрепление шильдиков. Сотрудничество роботов-гуманоидов с традиционными промышленными роботами позволит достичь более эффективной работы на производственных линиях.

Применение передовых технологий искусственного интеллекта в роботе-гуманоиде от Ubtech Robotics позволит ему обучаться на практике и становиться все более и более эффективным в сборке и проверке компонентов автомобилей. Это сотрудничество позволит значительно повысить уровень интеллектуального производства в компании Dongfeng Motor и заложит основу для нового стиля интеллектуального производства в автомобильной промышленности.

Робот-гуманоид от Ubtech Robotics будет активно интегрирован в заводскую систему, позволяя получать информацию о состоянии производственной линии и обмениваться данными в режиме реального времени. Благодаря использованию различных сенсоров, таких как лидар, ночное зрение и системы восприятия окружающей среды, робот-гуманоид сможет взаимодействовать с окружающими людьми и объектами в процессе своей работы.