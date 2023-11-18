Domino’s представила электрический велосипед со встроенной духовкой

Компания Domino’s представила инновационный концепт доставки пиццы — электровелосипед со встроенной печью.

Уникальный велосипед получил название DXD. Его особенность — наличие печи с вентилятором в задней части, что позволяет поддерживать оптимальную температуру пиццы во время доставки.

DXD выполнен на базе электровелосипеда с 20-дюймовыми колесами, разработки разместили аккумулятор в нижней части рамы, сама печь установлена над задним колесом

Компания отмечает, что такой подход гарантирует свежую и горячую доставку. Domino’s демонстрирует приверженность высокому качеству продуктов и устойчивому развитию, но пока DXD остается концептом.