Домашнюю камеру видеонаблюдения от Xiaomi уже можно купить в России

Xiaomi в Россию официально привезла домашнюю камеру наблюдения Mi Home Security Camera 360.

Эта модель получила возможность записывать видео в формате 1080P и воспроизводить видео в высоком качестве.

Управлять камерой можно через фирменное приложение Mi Home. Через него пользователь может посмотреть видео, произвести настройки камеры и даже связаться с близкими, поскольку в камере установлен динамик и микрофон.



Mi Home Security Camera можно устанавливать как на потолок, так и на стол. В камере есть поддержка карт памяти формата MicroSD до 64 ГБ, также устройство можно подключить к сетевому хранилищу.

Российская новинка уже доступна в фирменном магазине компании по цене 2990 рублей.