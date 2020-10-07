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Доля Windows 7 на рынке ОС в сентябре немного увеличилась

07.10.2020 12:02

И это несмотря на то, что операционную систему компания бросила поддерживать с начала этого года.
Точнее поддержка ОС Windows 7 предоставляется за дополнительную плату корпоративным клиентам.

Согласно отчетным данным агентства NetMarketShare, доля Windows 7 на рынке ОС в сентябре немного увеличилась. В частности, доля была 22,31%, а стала 22,71%, при это за период с начала года показатель иной – доля снизилась на 2,85%.

Что касается Windows 8.1, то ее доля тоже немного увеличилась и составила 2,99% в сентябре. Windows XP занимает на рынке 0,78%, а вот Windows 10 показывает стабильный и медленный рост.

Ее доля составляет 61,26%, а этот показатель в прошлом месяце увеличился на 0,69%. Еще в отчете отображена Ос Linux, которой пользуются все реже.

В сентябре доля такой ОС сократилась в два раза до 1,14%.

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