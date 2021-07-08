Доля смартфонов с 60 Гц дисплеями на рынке резко сокращается

С появлением 120 Гц экранов, их для стала неуклонно расти. По данным лаборатории AnTuTu, скоро доля такого типа экранов обгонит привычные 60 Гц матрицы.

Специалисты AnTuTu показали статистику Android-устройств по частоте обновления дисплеев.

Сейчас на рынке самая большая доля смартфонов с 60 Гц дисплеями — 42,5%, но скоро этот показатель значительно уменьшится, так как уже доля аппаратов с 120 Гц матрицами составляет 38,6%.

Меньше всего смартфонов со 165 Гц дисплеями, их доля составляет 0,2%. Стоит отметить, что 90 Гц и 144 Гц экранов на рынке не очень много – 12,4% и 5,7% соответственно.

Все эти данные были взяты с тестов Android-смартфонов в AnTuTu. Что касается размеров дисплеев, то самыми популярными стали 6,6 и 6,7-дюймовые. Их показатель превысил 50% среди всех протестированных в бенчмарке устройств.