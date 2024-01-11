Доля смартфонов из Китая в России выросла до исторического максимума

За 12 месяцев 2023 года рынок смартфонов в России продолжил свое развитие, отметив рост продаж на 25% и достигнув более 30 миллионов штук. Эти показатели сравнимы с результатами предыдущего года. Однако, эксперты отмечают снижение среднего чека за год до 22 тысяч рублей, пишет hi-tech.mail.ru.

Популярностью у российских потребителей продолжают пользоваться китайские бренды. Лидерами продаж в количественном выражении остаются Huawei, Xiaomi и Vivo. При этом Apple продолжает лидировать по денежным показателям, а в пятерку лидеров также входят Samsung, Tecno и realme.

Доля китайских производителей на российском рынке смартфонов достигла своего исторического максимума, превысив 75% в количественном выражении и около 50% в денежном. В прошлом году особенно популярными были смартфоны из начального и среднего ценовых сегментов, однако сохраняется интерес к более дорогим, функциональным и статусным устройствам, включая складные модели.

На следующий год эксперты прогнозируют усиление конкуренции между китайскими брендами, которые активно расширяют свой модельный ряд в различных ценовых сегментах, включая премиальный. Ожидается также стабилизация позиций Samsung, а доля Apple может сохраниться на прежнем уровне благодаря лояльным пользователям.

Российские покупатели проявляют предпочтение к смартфонам с большими дисплеями. Средняя диагональ приобретаемых устройств продолжает расти, и в 2023 году особенно популярными стали смартфоны с экраном размером 6,5 дюйма. Также наблюдается растущий спрос на складные смартфоны, размер экранов которых достигает 7,85 дюйма.

Одним из важных критериев выбора для российских потребителей являются камеры. Почти половина приобретаемых смартфонов имеют одну фронтальную и три или четыре задние камеры, а более 35% устройств оснащены одной фронтальной и двумя задними камерами. Среднее разрешение фронтальных камер составляет 18 Мп, а основной модуль камер имеет примерно 45 Мп.

Российские покупатели также проявляют интерес к различным биометрическим датчикам, возможности быстрой зарядки устройств и большому объему встроенной памяти.