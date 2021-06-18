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Доля рынка процессоров Intel может упасть до нового минимума в следующем году из-за Apple Silicon

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В следующем году доля рынка Intel может упасть до нового минимума, во многом благодаря решению Apple отказаться от использования процессоров Intel в своих компьютерах Mac и вместо этого использовать кремний Apple.

Доля рынка процессоров Intel может упасть до нового минимума в следующем году из-за Apple Silicon

В прошлом году Apple объявила, что она отправится в двухлетний путь по переводу всех своих компьютеров Mac, как настольных, так и портативных, на использование собственных процессоров. Ожидается, что Apple завершит переход в следующем году, и пока что она выпустила только четыре компьютера Mac с первой итерацией микросхемы Apple M1.

В результате четырех компьютеров Mac с «M1» и предстоящих выпусков Intel в этом году потеряет 50% своих заказов от Apple, и в конечном итоге потеря всех заказов от технологического гиганта из Купертино приведет к тому, что доля рынка Intel упадет ниже 80% в 2023 году. по данным DigiTimes. Тем не менее, ожидается, что серия процессоров на базе Arm, разработанная Apple собственными силами, сыграет ключевую роль в отрыве значительной части доли Intel в наступающем году, сообщили источники.

Ожидается, что Intel потеряет почти 50% своих заказов от Apple в 2021 году и в конечном итоге не получит заказов от клиента. Источники отмечают, что в результате потери Apple 10% доли рынка и уверенного сохранения AMD еще 10%, доля Intel на рынке ноутбуков, вероятно, упадет ниже 80% в 2023 году.

Источник — Astera.

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