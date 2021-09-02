Доля рынка iPhone упала на 4-е место в преддверии выхода iPhone 13

Доля рынка iPhone на мировом рынке смартфонов упала до 13,7% во втором квартале в преддверии выхода iPhone 13 в конце этого месяца. Второй квартал исторически является самым медленным кварталом продаж iPhone, поскольку покупатели ждут новых флагманских моделей.

Падение поставило Apple на 4-е место после Samsung , Oppo и Xiaomi/

Компания TrendForce опубликовала оценку производства на второй квартал года, отметив последовательное падение на 11%, но рост на 10% в годовом исчислении.

Согласно последним исследованиям TrendForce, недавний всплеск случаев COVID-19 в Индии, Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии отрицательно повлиял на мировой рынок смартфонов с точки зрения производства и спроса. Мировое производство смартфонов во 2К21 упало на 11% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 307 миллионов единиц.

Однако сравнение год-к-году показывает рост примерно на 10% за квартал. Мировое производство в 1П21 составило 652 миллиона единиц, что означает рост почти на 18% по сравнению с 1П20, когда пандемия находилась в начальной фазе.

Компания по анализу рынка заявила, что больше всего пострадала Samsung, хотя в целом она сохранила лидерство.

Производство смартфонов Samsung во 2К21 достигло 58,5 млн. Единиц, что является самым высоким показателем среди всех брендов смартфонов, но на 23,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Поскольку на Индию и Вьетнам приходится большая часть его производственных мощностей по производству смартфонов, серьезные вспышки COVID-19 в обеих странах во втором квартале 21 года оказали значительное влияние на объем производства. В этом году Samsung останется ведущим брендом смартфонов по квартальному и годовому объему производства. Однако ему будет все труднее сохранять свою постоянно сокращающуюся долю рынка в будущем. Конкуренция будет только усиливаться, поскольку конкурирующие бренды преуспеют в разработке и производстве смартфонов.

Ожидается, что Apple снова займет второе место в этом квартале, а продажи iPhone 13, согласно прогнозам, увеличат свою долю до 15,8%.

Производство iPhone в Apple достигло самого низкого уровня за год, и его позиция упала на четвертое место во 2К21, потому что второй квартал является переходным периодом между прошлогодней серией iPhone и серией iPhone этого года. Ежеквартальный объем производства iPhone упал на 22,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составил около 42 миллионов единиц.

Что касается разработки продукта, то в сентябре Apple выпустит четыре флагманских модели iPhone. Основными обновлениями, которые поставляются с новой серией, являются улучшенная камера и процессор A15 следующего поколения, который производится по техпроцессу TSMC 5 нм +. Другие обновления касаются оптимизации существующих функций. Модельный ряд iPhone этого года можно рассматривать как продолжение серии iPhone 12, выпущенной в 2020 году.

Что касается ценообразования, Apple сохранит активный подход, чтобы получить большую долю рынка. С другой стороны, существует вероятность, что производство устройств Apple во 2П21 будет зависеть от недавнего всплеска случаев COVID-19 в Малайзии. Из-за серьезности ситуации со вспышкой поставки ИС из этой страны задерживались.