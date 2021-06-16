Доля рынка Apple iPad вырастет в первом квартале этого года

Недавний отчет показал, что доля рынка Apple iPad увеличилась в первом квартале этого года, причем рост наблюдается по каждой модели планшета.

Согласно отчету Counterpoint Research (Via 9To5Mac ), линейка iPad гиганта из Купертино продолжала демонстрировать высокие показатели в первом квартале 2021 года. Доля компании на мировом рынке планшетов за это время выросла на 53 процента в годовом исчислении. общая доля рынка составляет 37 процентов. В том же квартале прошлого года на долю iPad приходилось около 30 процентов доли рынка. В отчете даже добавлено, что и Apple, и Samsung выиграли в 2020 году благодаря снижению конкуренции на рынке планшетов.

Кроме того, две технологические фирмы также «агрессивно выпускали и продвигали новые модели». С другой стороны, другие производители планшетов «сократили или закрыли бизнес». В отчете говорится, что «Apple продала на 33 процента больше устройств iPad по всему миру в 2020 году, чем в 2019 году, и продолжила лидировать на рынке, увеличив свою долю до 37 процентов в первом квартале 2021 года. Несмотря на эффект межсезонья, Apple улучшила свои показатели во всех основных регионах, особенно в Японии, где ее продажи продолжали достигать рекордных высот».

Таблица, представленная в отчете, показывает, что рыночные доли Samsung и Lenovo также выросли в первом квартале этого года, достигнув 20 процентов и 9 процентов соответственно. Между тем, рыночная доля Huawei упала с 11 процентов в первом квартале 2020 года до всего 5 процентов в первом квартале 2021 года. Хотя на базовый iPad приходилась большая часть продаж планшетов Apple (56 процентов), на его модели iPad Air 4 и Pro также приходилось отвечает за 19% и 18% от общего объема продаж соответственно. Его iPad Pro на базе M1 Chop также был хорошо принят на рынке, но его продажам препятствовала глобальная проблема нехватки чипов.

Источник — Astera.