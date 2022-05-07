Доля пользователей Windows 11 на платформе Steam увеличилась до 19 %

Windows 11 вышла на рынок относительно недавно. Сейчас все компьютеры с предустановленной ОС продаются с Windows 11, также Microsoft бесплатно предлагает перейти на новейшую ОС.

Все эти механизмы позволяют Microsoft постепенно увеличивать долю новой операционной систему, и согласно данным сервиса Steam, сейчас у 19% геймеров установлена Windows 11.

При этом основная доля игроков, зарегистрированных на Steam, пользуются Windows 10.

Эта ОС занимает долю 73,55%. Некогда популярная Windows 7 сейчас на третьем месте с показателем 2,93%. У Linux и macOS самые низкие показатели — 1,14% и 2,55% соответственно.