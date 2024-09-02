Доля ПК с Windows 11 за месяц стала больше еще на 0,8%

Аналитическая компания Statcounter опубликовала новый рейтинг десктопных операционных систем Microsoft Windows за август 2024 года.

В этом месяце наблюдается устойчивый рост популярности Windows 11, которая уже занимает почти треть рынка.

Windows 10 по-прежнему удерживает лидерство с долей 64,14%, что на 0,08% меньше, чем в июле.

Windows 11 на второй позиции с 31,63%, увеличившись на 0,8%. Третье место занимает Windows 7 с 3,05%, что на 0,10% больше по сравнению с прошлым месяцем.

В списке также находятся Windows 8.1 с 0,41% (-0,01%) и Windows XP с 0,4% (+0,02%).

Эксперты отмечают, что Microsoft будет активно продвигать Windows 11, особенно с завершением поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.