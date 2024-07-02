Главная » Новости

Доля ПК с Windows 11 достигла уже 30%

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Аналитики Statcounter представили свежую статистику рынка операционных систем. В июне 2024 года Windows 11 достигла исторического рекорда, захватив почти 30% всех персональных компьютеров.

Доля ПК с Windows 11 достигла уже 30%

Доля Windows 11 выросла на 2,14 пункта, достигнув 29,71% по сравнению с предыдущим месяцем, где она составляла 27,67%.

Однако Windows 10 продолжает удерживать значительную долю рынка, составляющую 66,1%. Несмотря на это, Windows 10 постепенно теряет позиции, снизившись на 2,23 пункта за первый месяц лета.

Явно пользователи постепенно переходят с Windows 10 на новую версию ОС, Windows 11, поскольку срок поддержки Windows 10 истекает в октябре 2025 года.

Хотя программа расширенных обновлений безопасности и неофициальные решения, вероятно, позволят Windows 10 сохранить свою популярность в ближайшее время.

Если говорить о других версиях операционных систем, то Windows 7 занимает 2,95% рынка ПК (+0,09 пункта), Windows 8.1 — 0,4% (-0,03 пункта), а Windows XP — 0,39% (+0,2 пункта).

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.