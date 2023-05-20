Доля перешедших с Android на iOS за последний год сильно увеличилась

Последние отчеты аналитиков компании CIRP показывают, что пользователи Android охотно переходят на iPhone.

За последние пять лет очень много людей перешли с Android на iOS.

Аналитики CIRP провели опрос среди владельцев смартфонов, и как оказалось 15% респондентов в прошлом пользовались аппаратами на Android, а теперь они являются поклонниками iPhone.

Годом ранее этот показатель составлял 11%, а два года назад 10%. Таким образом, количество желающих избавится от Android и перейти на сторону Apple растет с каждым годом.

Аналитики не раскрывают причины отказа от самой популярной мобильной операционной системы, возможно это связано с ростом цена на Android-смартфоны флагманского уровня.