Доля операционной системы Windows 11 на ПК впервые превысила 30%

По данным Statcounter, доля системы Windows 11 на компьютерах достигла 30,83 процента, что стало историческим моментом, сообщает издание Neowin. Это первый случай, когда новая ОС от Microsoft превысила отметку в 30 процентов.

Несмотря на это достижение, Windows 10, выпущенная в 2015 году, по-прежнему остается самой популярной системой Microsoft с долей 65 процентов.

За последний месяц доля Windows 10 снизилась примерно на один процент, в то время как Windows 11 продемонстрировала аналогичный рост.

Рост популярности Windows 11, по мнению журналистов, связан с выходом компьютеров Copliot+, в которых используются технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, некоторые пользователи Windows 10 начали переходить на другие ОС.

В России Windows 10 продолжает занимать лидирующие позиции, ее доля в июле составила 79,5 процента, в то время как Windows 11 достигла 13,4 процента.