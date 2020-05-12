Долгожданный смартфон Redmi Note 9 Pro Max поступает в продажу

Сегодня в Индии стартовали продажи Redmi Note 9 Pro Max, а накануне старт продаж нового смартфона анонсировал глава индийского подразделения Xiaomi India Ману Кумар Джейн.

Пока Redmi Note 9 Pro Max можно купить только в фирменном магазине Mi.com и площадке Amazon India. Базовая версия Redmi Note 9 Pro Max в Индии оценивается в 200 долларов.

Стоит отметить, что Redmi Note 9 Pro Max на индийском рынке появился с задержкой, так как в стране действовали жесткие ограничения из-за коронавируса. При этом Redmi Note 9 Pro стал доступен для заказа еще в марте.

Напомним, в Redmi Note 9 Pro Max установлен 6,67-дюймовый экран с отверстием для фронтальной камеры.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 720 и до 6 ГБ оперативной памяти, встроенной памяти в аппарате 128 ГБ. Также есть поддержка карт памяти до 512 ГБ.

На тыльной стороне расположен блок в четырьмя объективами основной камеры, а сканер отпечатка в смартфоне установили в кнопке питания.

P.S. Позже глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн сообщил, что Redmi Note 9 Pro Max уже недоступен, так как его раскупили за несколько минут.

Следующая партия аппаратов появится в продаже только на следующей неделе.