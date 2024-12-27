«Доктор Веб»: россиянам угрожает схема мошенничества с использованием NFC

Аналитики компании «Доктор Веб» предупреждают о новых версиях банковского трояна NGate, нацеленных на пользователей в России.

Этот вирус позволяет злоумышленникам снимать деньги со счетов жертв, используя данные с NFC-чипов их устройств.

Троян NGate впервые был замечен в Чехии осенью 2023 года, где он использовался для атак на клиентов местных банков.

Злоумышленники применяли социальную инженерию и фишинг, чтобы получить доступ к NFC-функциям жертв. В России мошенники адаптировали эту схему, предлагая жертвам возможность получить социальные выплаты через звонки и отправляя их на фальшивые сайты с вредоносными приложениями.

После загрузки вредоносного ПО жертве предлагается прикладывать свою карточку к смартфону и вводить PIN-код, что позволяет мошенникам считывать данные карты.

В это время злоумышленник может находиться у банкомата и снимать деньги, либо использовать данные для бесконтактных платежей.

Чтобы избежать кражи, эксперты советуют не раскрывать PIN и CVV-коды, использовать антивирусное ПО, проверять адреса сайтов и устанавливать приложения только из официальных источников.

Также рекомендуется не общаться с подозрительными звонками и самостоятельно проверять контакты организаций.