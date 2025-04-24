Доходы интернет–пиратов в России сократились на $51 млн за шесть лет

Согласно данным компании F6, занимающейся кибербезопасностью, доходы интернет–пиратов в России за последние шесть лет снизились на 51 миллион долларов. Несмотря на это, распространение нелегального контента не замедлилось. Только в 2024 году было заблокировано 12,5 миллиона единиц пиратского видео — это на 42% больше, чем годом ранее.

В отчёте отмечается, что до 90% контента на российских нелегальных онлайн-кинотеатрах обеспечивают 12 ключевых CDN — сетей доставки контента, также называемых видеобалансерами. Эти ресурсы, в большинстве своём размещённые за пределами России, в таких странах, как Нидерланды, США, Украина, Германия и Франция, значительно затрудняют эффективную блокировку. Одна из баз крупнейших видеобалансеров может включать более 550 тысяч видеофайлов.

В 2024 году также зафиксирован рост числа заблокированных пиратских доменов — до 110 тысяч, что на 37,5% больше, чем в 2023 году. Чаще всего пиратские сайты регистрируются в доменной зоне .ru, на долю которой приходится 22,8% всех выявленных ресурсов. Такая популярность объясняется доступностью и низкой стоимостью регистрации.

По мнению экспертов, сами онлайн-кинотеатры — это лишь посредники. Основной угрозой остаются видеобалансеры, через которые распространяются копии фильмов, сериалов и программ. Руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6 Станислав Гончаров подчёркивает: «Борьба с CDN-балансерами значительно сложнее, но они также уязвимы».

Отдельное внимание в исследовании уделено угрозам безопасности. 39% изученных пиратских сайтов содержали вирусы, уязвимости или находились в чёрных списках антивирусных компаний. Алексей Киселёв из «Лаборатории Касперского» предупреждает, что установка нелегального контента может обернуться заражением устройства и утечкой персональных данных. По его словам, злоумышленники часто маскируют вредоносное ПО под бесплатные версии популярных программ.