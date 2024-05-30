Docker Hub закрыл доступ для жителей в России и Белоруссии

Docker Hub, популярная интернет-служба для хранения кода, настроек и зависимостей приложений в контейнерах Docker, закрыла доступ для пользователей из России и Белоруссии.

При попытке посетить веб-сайт hub.docker.com, пользователи сталкиваются с уведомлением, которое объясняет, что Docker является американской компанией и должна соблюдать правила экспортного контроля, устанавливаемые Соединенными Штатами. В связи с этим ограничением также страдают пользователи из Кубы, Ирана, Северной Кореи, Республики Крым, Судана и Сирии.

Docker Hub предоставляет возможность сохранять контейнеры Docker, включающие в себя необходимый код, настройки и зависимости для запуска приложений. Эти контейнеры могут быть развернуты на различных устройствах, используя Docker при запуске приложений.

На данный момент Docker прекратил сотрудничество с российскими и белорусскими компаниями, что ограничивает возможность приобретения подписок на Docker Hub в этих странах.