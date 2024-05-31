«Дочка» Сбера разработала беспилотный роботрактор с ИИ

Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies) представила трактор, который не имеет кабины и получил ИИ.

Мини-трактор разработан и произведен на фабрике Cognitive Pilot в городе Томске. Он оснащен системой автономного управления и искусственным интеллектом, что позволяет ему избегать столкновений с препятствиями и выполнять задачи с высокой точностью.

Робот способен выполнять различные сельхозоперации, включая сев, культивацию, боронование, вспашку, опрыскивание и другие. Он также собирает данные для мониторинга состояния растений и почвы.

Ключевое преимущество такого мини-трактора заключается в его автономности и бескабинном дизайне. Благодаря отсутствию поворотных узлов и оптимизированной подвеске, он имеет меньшую вероятность поломок по сравнению с полноразмерной техникой. Это позволяет уменьшить время простоя в случае поломки и облегчить обслуживание. Мини-трактор также легко заменить при необходимости, не останавливая сельхозпроцессы.

Мощность роботрактора составляет 30 лошадиных сил, а его масса составляет 970 кг. Он может работать на скорости от 5 до 20 км/час.

Благодаря использованию электродвигателей с понижающими редукторами, он обладает сопоставимой с полноразмерными моделями мощностью. Роботрактор будет работать в круглосуточном режиме и сможет использоваться в звене с другими роботами, что повышает его производительность.

Планируется начать массовое производство роботов-тракторов в 2025 году.