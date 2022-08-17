Главная » Новости

Дочерняя компания Dell представила игровые мониторы с частотой обновления до 360 Гц

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Дочерняя компания Dell представила два новых игровых монитора с частотой обновления экрана 360 Гц.

Компания Alienware показала 25 и 27-дюймовые мониторы, которые способны работать на высокой частоте и имеют минимальную задержку.

Alienware AW2523HF с 25-дюймовым экраном получил разрешение Full HD с частотой обновления 360 Гц, 99-процентный охват цветового пространства sRGB, а также HDR10.

Модель Alienware AW2723DF уже получила разрешение Quad HD, но более низкую частоту обновления – 240 Гц с возможностью разгона до 280 Гц.

Дочерняя компания Dell представила игровые мониторы с частотой обновления до 360 Гц
Цветовой охват DCI-P3 составляет 95%, при этом есть поддержка DisplayHDR 600, а также технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

Мониторы получили по два HDMI 2.0, порт USB 3.2 Type-B Gen1 и DisplayPort 1.4. Также мониторы оснащены крючками для наушников и 3,5 мм разъемом.

Alienware AW2523HF можно будет купит с 7 сентября по цене 450 долларов, а Alienware AW2723DF за 650 долларов, но появится она в продаже 6 октября.

Дочерняя компания Dell представила игровые мониторы с частотой обновления до 360 Гц

Alienware Alienware AW2523HF Alienware AW2723DF
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.