Дочерняя компания Dell представила игровые мониторы с частотой обновления до 360 Гц

Дочерняя компания Dell представила два новых игровых монитора с частотой обновления экрана 360 Гц.

Компания Alienware показала 25 и 27-дюймовые мониторы, которые способны работать на высокой частоте и имеют минимальную задержку.

Alienware AW2523HF с 25-дюймовым экраном получил разрешение Full HD с частотой обновления 360 Гц, 99-процентный охват цветового пространства sRGB, а также HDR10.

Модель Alienware AW2723DF уже получила разрешение Quad HD, но более низкую частоту обновления – 240 Гц с возможностью разгона до 280 Гц.



Цветовой охват DCI-P3 составляет 95%, при этом есть поддержка DisplayHDR 600, а также технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

Мониторы получили по два HDMI 2.0, порт USB 3.2 Type-B Gen1 и DisplayPort 1.4. Также мониторы оснащены крючками для наушников и 3,5 мм разъемом.

Alienware AW2523HF можно будет купит с 7 сентября по цене 450 долларов, а Alienware AW2723DF за 650 долларов, но появится она в продаже 6 октября.