Дочерний бренд Hisense выпустил лазерный мини-проектор M2 Pro

Компания Vidda, дочерняя компания Hisense, представила свой новый смарт-проектор M2 Pro. Это первый в мире трёхцветный лазерный проектор 4K с 1,3-кратным оптическим зумом, который обеспечивает высокое качество изображения без потери четкости. Его цена составляет 4599 юаней (53 400 руб.).

Проектор оснащён оптическим зум-объективом Hubble, который позволяет получить 100-дюймовый экран с расстояния всего 2,2 метра. Он предлагает высокий коэффициент контрастности 10 000:1 и цветовую гамму 110% BT.2020, что делает его отличным вариантом для домашнего кинотеатра.

M2 Pro использует трёхцветный лазерный модуль Qualas32, который более яркий и эффективный, чем традиционные светодиоды. Чип DMD и яркость 1200 люмен позволяют использовать проектор даже в светлых помещениях.

Проектор работает на чипсете MediaTek MT9679, имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу приложений. Он также подходит для игр благодаря порту HDMI 2.1, поддерживающему частоту обновления 240 Гц и автоматический режим низкой задержки.

M2 Pro оснащён четырёхканальной Hi-Fi акустической системой с поддержкой Dolby и DTS для объёмного звучания. Кроме того, он сертифицирован TÜV Rheinland за отсутствие вредного синего света.

Проектор имеет интеллектуальные функции, включая голосового помощника на базе ИИ, автоматическую коррекцию и адаптацию цветопередачи. Он удобен для транспортировки благодаря встроенной ручке и чехлу.

Для любителей кино предусмотрены режим «Кинорежиссёр», поддержка HDR10+ и AI-масштабирование для повышения качества контента. Есть также игровой режим, который настраивает параметры в зависимости от игры.