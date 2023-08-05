Добровольцы «ЛизаАлерт» рассказали, как смартфон может помочь выйти из леса

Члены поисково-спасательного общества «ЛизаАлерт» предоставили полезные советы тем, кто любит проводить время в «тихой охоте», как правильно использовать смартфон для обнаружения обратного пути.

Как сообщает издание «Жизнь и кошелек», смартфоны могут стать надежным средством спасения для тех, кто заблудился в лесу. Важно заметить, что даже дешевые китайские смартфоны или дорогие модели, такие как айфон, оборудованы GPS-модулем, который с точностью до 20 метров определяет местоположение пользователя на планете. Системы позиционирования, такие как GPS (Глобальная система позиционирования), Глонас и другие, позволяют нам успешно вернуться домой.

Чтобы правильно воспользоваться смартфоном и найти обратный путь, достаточно установить специальное приложение, выполнить несколько простых настроек и отметить точку входа перед отправлением в лес. Включив запись трека, можно безопасно начать путешествие.

Источник: Столица на Онего.