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Добровольцы «ЛизаАлерт» рассказали, как смартфон может помочь выйти из леса

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Члены поисково-спасательного общества «ЛизаАлерт» предоставили полезные советы тем, кто любит проводить время в «тихой охоте», как правильно использовать смартфон для обнаружения обратного пути.

Добровольцы «ЛизаАлерт» рассказали, как смартфон может помочь выйти из леса

Как сообщает издание «Жизнь и кошелек», смартфоны могут стать надежным средством спасения для тех, кто заблудился в лесу. Важно заметить, что даже дешевые китайские смартфоны или дорогие модели, такие как айфон, оборудованы GPS-модулем, который с точностью до 20 метров определяет местоположение пользователя на планете. Системы позиционирования, такие как GPS (Глобальная система позиционирования), Глонас и другие, позволяют нам успешно вернуться домой.

Чтобы правильно воспользоваться смартфоном и найти обратный путь, достаточно установить специальное приложение, выполнить несколько простых настроек и отметить точку входа перед отправлением в лес. Включив запись трека, можно безопасно начать путешествие.

Источник: Столица на Онего.

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