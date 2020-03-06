До конца 2020 года ожидается выход процессоров AMD Ryzen 4000

AMD новое поколение процессоров на архитектуре Zen 3 выпустит в текущем году, несмотря на то что их многие ожидают в 2021 году.

Источники пишут, что до конца года появятся первые версии десктопных Ryzen 4000, а также будут выпущены серверные процессоры.

Причем первыми в продаже появятся чипы Milan для дата-центров, и только после этого станут предлагать десктопные чипы.

Характеристики нового поколения AMD Ryzen пока не раскрываются.

Еще стало известно, что компания AMD разрабатывает гибридную компоновку, которая получила название X3D.

В ней на одной подложке будет располагаться несколько CPU или GPU и память HBM.