DNS сообщил о возобновлении продаж игровой консоли PlayStation 5

Продажи консоли стартовали еще в прошлом году, но она практически сразу стала дефицитной, и ее почти невозможно до сих пор купить.

При этом перекупщики их предлагали намного дороже от рекомендованной розничной цены.

Официальный ритейлер Sony объявил, что с понедельника (21 июня) в продаже появится Sony PlayStation 5.

Консоль поступила в DNS ограниченным тиражом. Сейчас на нее можно оформить заказ и получить в подарок игру или скидку на аксессуар.

Напомним, в этом году наблюдается дефицит на микросхемы, из-за них в дефиците находятся не только консоли нового поколения, но ряд другой электроники и даже автомобилей.

Напомним, весной PlayStation 5 подорожала на 3 тыс. рублей, и теперь рекомендованная розничная цена консоли без привода составляет 40 990 рублей, а с оптическим приводом — 49 990 рублей.