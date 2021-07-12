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DNS анонсировал возобновление продаж игровой приставки PlayStation 5

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В этом году наблюдается дефицит на микросхемы, из-за них в дефиците находятся не только консоли нового поколения, но ряд другой электроники и даже автомобилей.

Впрочем, продажи консоли стартовали еще в прошлом году, и она практически сразу стала дефицитной, и ее почти невозможно до сих пор купить.

В прошлом месяце официальный ритейлер Sony сообщил о появлении Sony PlayStation 5. Тогда консоль поступила в DNS ограниченным тиражом.

Недавно DNS анонсировал возобновление продаж игровой приставки PlayStation 5, сообщив, что скоро они снова станут доступны для заказа в интернет-магазине.

В частности, в сообщении ритейлера говорится о поступлении новой партии 14 июля, при этом потенциальных покупателей предупреждают, что прошлая партия была продана очень быстро.

Также было добавлено, что консоли можно будет заказать только через сайт, а также были анонсированы скидки на аксессуары и игры. Новая партия консолей также будет ограничена, но сколько экземпляров привезут в страну, не уточнили.

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