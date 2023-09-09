Для установки Lies of P на PlayStation 5 потребуется 35 ГБ

Точные данные о требуемом объеме свободного места для установки Lies of P на PlayStation 4 и PlayStation 5 появились в сети. Датамайнеры из команды Playstation Game Size сообщили, что для владельцев PS5 потребуется 34,707 ГБ свободного места, а для обладателей PS4 — 29,107 ГБ.

Интересно, что покупатели стандартной версии смогут предзагрузить игру 17 сентября, в то время как обладатели расширенного издания смогут сделать это уже 14 сентября. Дата релиза Lies of P намечена на 19 сентября, и игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Кроме этого, GameSpot представили геймплейный ролик, который демонстрирует использование механической руки главного персонажа. В этом видео показаны различные стандартные и улучшенные возможности механической руки, включая размещение мин, стрельбу по врагам тросом, использование огня и электричества, а также защиту с помощью щита.