Для Telegram выпущено обновление с новыми возможностями и функциями

Версия 10.13 приложения уже доступна для обновления на устройствах с операционными системами iOS и Android, и все нововведения доступны без необходимости приобретения премиум-подписки.

Одной из ключевых новых функций являются анимированные сообщения. Теперь пользователи могут отправлять сообщения с эффектами анимации, просто зажав кнопку отправки и выбрав соответствующий эмодзи.

Например, при выборе эмодзи «салют» текст сообщения станет сопровождаться взрывными фейерверками, разворачивающимися на весь экран. Пользователям Telegram Premium доступны все стикеры, в то время как остальным пользователям предлагается шесть стандартных вариантов. Эта функция напоминает аналогичные возможности, предлагаемые в приложении iMessage от Apple.

Также в рамках обновления была улучшена функция добавления текста к фото или видео. Теперь пользователи могут выбрать, где будет отображаться текст — сверху или снизу.

Для этого достаточно выбрать файлы и удерживать кнопку отправки, после чего появится соответствующая настройка.

Другой интересной новой возможностью является сворачивание цитат. Теперь пользователи могут сделать свои сообщения более компактными, добавляя фрагменты текста в виде сворачиваемых цитат.

Для этого нужно лишь применить форматирование в виде цитаты и нажать на кнопку «Свернуть» в поле ввода. При этом получатели сообщения смогут развернуть цитату для чтения или пропустить ее, в зависимости от своего выбора.

В обновленном Telegram также появились глобальные хештеги, которые значительно облегчают поиск сообщений во всех чатах. При нажатии на хештег в любом чате пользователь может просмотреть результаты поиска по крупным публичным каналам.

Кроме того, обновление расширило функциональность голосовых и видеозвонков в Telegram на устройствах macOS. Теперь пользователи могут насладиться динамическими фонами и стильными анимациями во время звонков с компьютера. Эти обновленные интерфейсы делают звонки еще более яркими и эффектными, при этом потребляя меньше ресурсов, чем раньше.

Как дополнительное улучшение пользовательского опыта, в Telegram представлено новое меню при нажатии на номер телефона в сообщении. Оно позволяет отправить сообщение, совершить звонок или добавить номер в контакты одним касанием.