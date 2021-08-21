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Для смарт-часов Samsung Galaxy Watch4 стало доступно первое обновление

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Samsung уже разработала первое обновление для новых смарт часов Galaxy Watch4, серия пока только доступна для предварительного заказа.

С первым запуском Galaxy Watch4 или Watch4 Classic владельцы смарт-часов получат обновление. Оно уже готово для распространения, и ждет своей официальной очереди.

Известно, что в обновлении Wear OS для серии Galaxy Watch4 повысили стабильность устройства, исправили ошибки и улучшили функции.

Обновление имеет номер R8xxXXU1BUH5, его «вес» всего 290,52 МБ. Для установки обновления на Galaxy Watch4 нужно будет воспользоваться приложением Wearable.

Samsung Samsung Galaxy Watch4
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