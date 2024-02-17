Для россиян нашли 7 элементарных способов уменьшить время использования смартфона

Эксперты Роскачества рассказали о семи простых способах, которые помогут россиянам сократить время использования смартфона и избавиться от его постоянных отвлекающих факторов.

Эксперты Роскачества уверены, что использование этих простых способов поможет россиянам сократить время, проведенное за смартфоном, и вернуть себе больше времени для важных дел и настоящего общения с близкими.

Первый способ — определить границы использования смартфона. Это означает осознанно отрываться от телефона, чтобы снизить стресс и улучшить сон. Рекомендуется избегать использования смартфона в утренние и вечерние часы, чтобы не нарушать циркадные ритмы организма.

Второй способ — удалить ненужные приложения со смартфона. Удаление отвлекающих приложений поможет сосредоточиться на более важных задачах и избежать постоянного соблазна проверять социальные сети или смотреть видео.

Третий способ — установить специальные приложения для отслеживания времени, проведенного за телефоном, и блокирования определенных действий на устройстве. Например, приложение «Forest» поможет вам сосредоточиться на задаче, так как оно блокирует доступ к другим приложениям в течение заданного времени.

Четвертый способ — отключить лишние уведомления на смартфоне. Частые уведомления могут сильно отвлекать и мешать концентрации. В настройках уведомлений можно выбрать, от каких приложений получать уведомления, а от каких — отказаться.

Пятый способ — установить таймер и отвлекаться от телефона на заданное время. Это поможет тренировать свою концентрацию и снизить желание постоянно держать телефон в руках. По истечении заданного времени можно проверить уведомления, а затем установить таймер на более длительный срок.

Шестой способ — искать альтернативы использованию смартфона. Находите новые хобби, читайте книги, занимайтесь спортом или проводите время на природе. Последовательные действия помогают успокоить ум и улучшить концентрацию.

Седьмой способ — привлекать близких для поддержки. Близкие могут помочь вам сократить время, проводимое перед экраном телефона. Например, можно установить правило для дома, запрещающее использование смартфона во время еды. При общении с друзьями старайтесь избегать социальных сетей и переводите телефон в беззвучный режим.