Для предустановки приложений у ФАС просят отсрочку

В ассоциации торговых компаний просят ФАС перенести сроки начала обязательной установки отечественного ПО.

Как удалось узнать «Коммерсанту», Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) просит перенести сроки обязательной установки отечественного ПО до 1 января 2021 года.

Компании входящие в РАТЭК (Apple, Google, Samsung, LG) отмечают, что удаление предустановленного программного обеспечения технически невозможно, поэтому в письме, направленном в РАТЭК просят ведомство убрать требование о предоставлении пользователям полного удаления предустановленного программного обеспечения.

Напомним, с 1 июля 2020 года производители на гаджеты, продаваемые в РФ обязаны будут устанавливать российское программное обеспечение.

Первыми это должны сделать производители смартфонов. С июня 2021 года это требование коснется планшетов, с июня 2022 года компьютеров, а еще через год отечественное ПО станет обязательным на Smart TV.