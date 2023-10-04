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Для PlayStation 5 за 450 долларов выпустят водяное охлаждение

Автор На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Компания EK Water Blocks, специализирующаяся на жидкостном охлаждении для ПК, объявила о выпуске в октябре моноблока для водяного охлаждения PlayStation 5.

Хотя у консоли нет проблем с перегревом, новое решение позволит еще больше повысить эффективность охлаждения. Для установки потребуется полная разборка PS5 с извлечением материнской платы.
Стоимость готового блока составит 450 евро, но потребуются дополнительные расходы, придется докупить насос, радиатор и прочие компоненты системы.

Решение ориентировано на хардкорных моддеров, желающих довести охлаждение их консоли до предела.

Для PlayStation 5 за 450 долларов выпустят водяное охлаждение

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