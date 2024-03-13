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Для PlayStation 5 вышло обновление, которое добавляет ряд функций для DualSense

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Корпорация Sony из Японии выпустила новое программное обновление для консоли PlayStation 5 и геймпадов DualSense, в котором добавлена возможность регулировать яркость подсветки консоли.

Для PlayStation 5 вышло обновление, которое добавляет ряд функций для DualSense

Обновление программного обеспечения для PlayStation 5 версии 9.00 имеет размер 1,187 ГБ. Среди главных новшеств в нем включена опция настройки яркости индикатора питания консоли. Изменить уровень яркости можно в разделе «Система» в настройках, выбрав вкладку «Звук и свет». Пользователям доступны три варианта подсветки: «Тусклая», «Средняя» и «Яркая (стандартная)». Полностью выключить подсветку нельзя.
Кроме того, в режиме Share Screen другие игроки могут выражать свои реакции на контент, воспроизводимый с экрана основного устройства, используя эмодзи и другие символы.

Также было выпущено обновление для геймпадов DualSense под номером A-0458, которое внесло улучшения во встроенные микрофоны и динамики геймпадов с использованием искусственного интеллекта. Динамики контроллера стали более громкими, а шумоподавление в микрофоне «умнее», что позволяет эффективнее подавлять фоновый шум от нажатий кнопок и звуков игры, проигрываемых на телевизоре.

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