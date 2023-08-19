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Для Path of Exile выпустили дополнение «Испытание предков»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Path of Exile, популярная онлайн-игра жанра Action RPG, получила долгожданное масштабное дополнение под названием «Испытание предков». Это дополнение внесло значительные изменения и нововведения в игровой мир.

Для Path of Exile выпустили дополнение «Испытание предков»

Одним из основных нововведений «Испытания предков» стала возможность посещения загробной жизни каруи. Игрокам предоставляется шанс сразиться с воинствующими племенами в ряде турниров, реализованных в стиле автобаттлера, где они управляют расстановкой юнитов.

Кроме того, в игре была внедрена система татуировок, которые можно нанести на навыки персонажа, чтобы усилить его характеристики. Это дополнительный способ настройки персонажа под собственный стиль игры.

В дополнении также была переработана механика Запретного Святилища, добавлено 10 новых уникальных предметов, 14 новых камней поддержки, 16 пассивных умений Атласа, а также произведены переработки классов и множество других изменений.

«Испытание предков» стало значимым обновлением для Path of Exile, расширив игровой мир и предоставив игрокам новые увлекательные возможности для приключений.

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