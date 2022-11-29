Для новых iPhone 15 компания Apple закупит новейшие датчики Sony, аналогов которым на рынке нет

Apple всегда делала упор на камеры в своих смартфонах, и долгое время смартфоны iPhone демонстрировали лучшее качество фото и видеосъемки.

Сейчас на рынке флагманские китайские аппараты способны делать снимки лучше чем iPhone, и чтобы вернуть лидирующие позиции Apple готовится в iPhone 15 установить датчики Sony, которым нет аналогов на рынке.

По данным источника, американская компания во флагманскую серию iPhone 15 установит многослойные датчики типа CMOS.

Многослойная матрица позволяет расширить динамический диапазон, повысить светочувствительность и уменьшить уровень шума.

Пока Sony подобные датчики не выпускает, но некоторые уверены, что они появятся в iPhone 15, и скорее всего только в iPhone 15 Ultra.