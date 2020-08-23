Для новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 потребуется мощный блок питания мощностью 850 Вт

Для новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, как и для любой другой карты Ampere, использующей новый 12-контактный адаптер PCIe, требуется блок питания мощностью 850 Вт. Новые видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 будут представлены 1 сентября с появлением (и требования к картам серии RTX 30 Founders Edition) нового 12-контактного адаптера питания PCIe.

В недавнем открытии на Bilibili был замечен новый 12-контактный разъем питания PCIe — на этот раз от Seasonic. Но, как можно увидеть на коробке, адаптер превращает 2 существующих 8-контактных разъема питания PCIe в один 12-контактный разъем питания PCIe.

Seasonic рекомендует использовать блок питания мощностью 850 Вт или выше, чтобы использовать этот новый 12-контактный разъем питания PCIe. Это довольно странно, поскольку GeForce RTX 2080 Ti «требует» только блок питания мощностью 650 Вт.

Цены на новую видеокарту такие: