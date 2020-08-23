Для новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 потребуется мощный блок питания мощностью 850 Вт

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.1 EUR/RUB: 87.73 BTC/USD: 8756.9

23 сентября : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Для новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 потребуется мощный блок питания мощностью 850 Вт

23.08.2020 20:40

Для новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, как и для любой другой карты Ampere, использующей новый 12-контактный адаптер PCIe, требуется блок питания мощностью 850 Вт. Новые видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 будут представлены 1 сентября с появлением (и требования к картам серии RTX 30 Founders Edition) нового 12-контактного адаптера питания PCIe.

Для новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 потребуется мощный блок питания мощностью 850 Вт

В недавнем открытии на Bilibili был замечен новый 12-контактный разъем питания PCIe — на этот раз от Seasonic. Но, как можно увидеть на коробке, адаптер превращает 2 существующих 8-контактных разъема питания PCIe в один 12-контактный разъем питания PCIe.

Seasonic рекомендует использовать блок питания мощностью 850 Вт или выше, чтобы использовать этот новый 12-контактный разъем питания PCIe. Это довольно странно, поскольку GeForce RTX 2080 Ti «требует» только блок питания мощностью 650 Вт.

Цены на новую видеокарту такие:

  • GeForce RTX 3090: 1 399 долларов.
  • GeForce RTX 3080: 799 долларов.
  • GeForce RTX 3070: 599 долларов.
  • GeForce RTX 3060: 399 долларов.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги