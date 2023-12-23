Для Nintendo Switch нашли новый способ пиратства

Разработчики анонсировали новую модификацию, которая позволяет добавить слот под SD-карту на игровую консоль.

По их словам, для использования данного устройства не требуется взламывать консоль, менять регион или выполнять привязку к определенной прошивке. Они утверждают, что продукт уже полностью готов и успешно протестирован, а игровая консоль распознает флеш-картридж как лицензионный.

Первая партия модифицированных консолей будет поставлена в январе 2024 года. В ближайшее время ожидается информация о цене и инструкции по использованию.