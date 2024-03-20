Для кражи денег россиян мошенники стали использовать eSIM

Мошенники все чаще используют новый метод для кражи денег у пользователей — eSIM. Они обращаются к операторам связи с запросом на создание eSIM из физических SIM-карт, которые на самом деле принадлежат другим людям.

Когда номер переносится на eSIM, оригинальная SIM-карта перестает работать, что позволяет мошенникам получить полный контроль над аккаунтами пользователя, связанными с украденным номером.

Злоумышленники создают заявку на перенос номера на eSIM через сайт или приложение оператора. После завершения процесса настоящий владелец больше не может получить доступ к своему мобильному номеру.

Согласно данным F.A.C.C.T., с осени 2023 года зарегистрировано более 100 попыток взлома личных кабинетов только в одной финансовой организации. Мошенники также могут использовать мессенджеры жертвы, чтобы обмануть ее друзей или родственников и выманить деньги.

Чтобы защитить себя от кражи номера, эксперты рекомендуют создавать сложные пароли, даже при использовании двухфакторной аутентификации. Также следует быть осторожными и не вводить коды из SMS-сообщений на сторонних ресурсах. Важно обращать внимание на сообщения об изменении SIM-карты, блокировке или переносе номера и не игнорировать их.

Пользователям необходимо быть бдительными и следить за своими аккаунтами, чтобы не попасть в ловушку мошенников, которые всегда ищут новые способы кражи денег и личных данных.

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