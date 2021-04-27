Для камеры Xiaomi Mi 11 Ultra выпустили прошивку, с которой смартфон возглавил рейтинг DxOMark

Флагманский камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra получил большое обновление камеры.

Как сообщается, именно с этим обновлением аппарат тестировался в лаборатории DxOMark, где ему и присвоили рекордное количество баллов за фотовозможности.

По версии DxOMark, смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra заработал 143 балла, что является рекордом среди смартфонов на данный момент.

Новая версия программного обеспечения для камеры распространяется с прошивкой MIUI под номером 12.5.3.3.0.RKACNXM.



Напомним, в Xiaomi Mi 11 Ultra основной модуль камеры устройства состоит из Samsung ISOCELL GN2 разрешением 50 Мп (1/1,12″) с двойной фокусировкой, Sony IMX586 48 Мп (123° FoV) и Sony IMX586 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом.