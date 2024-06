Для iOS-устройств станет доступен первый облачный игровой сервис Antstream

Antstream – известный сервис, который уже доступен на Xbox, Windows, Android и устройствах Amazon. Он предоставляет доступ к более чем 1300 ретро-играм, включая такие популярные игры, как Missile Command, Sam & Max Hit the Road, Asteroids и Super Star Wars: Return of the Jedi.

В результате вступления в силу Закона о цифровых рынках (DMA) в Евросоюзе, Apple была вынуждена разрешить размещение в своем магазине приложений App Store приложений для потокового воспроизведения игр. В ближайшие дни сервис будет доступен пользователям iOS-устройств.

В отличии эмуляторов Delta, RetroArch и PPSSPP, Antstream предлагает библиотеку легально лицензированных ретро-игр.

Пользователи получают доступ к множеству игр для старых платформ, таких как Commodore 64, ZX Spectrum и Commodore Amiga. Однако количество игр для платформ, таких как Atari 2600, Game Boy, оригинальная PlayStation и Super Nintendo, ограничено.

Для iOS подписка на Antstream будет стоить $3,99 в месяц или $29,99 в год, чуть позже цены вырастут.