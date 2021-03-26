Для геймпадов Xbox Series анонсировали ещё два новых цветовых решения

Подразделение Xbox Game Studios анонсировало два новых варианта окраса для геймпадов Wireless Controller, предназначенных для консолей нового поколения.

Чёрную, белую, синюю и красную модель дополнят спокойный зелёный с белым низом Electric Volt и агрессивный красный камуфляж Daystrike Camo.

Цены на них составят 4 400 и 5 000 рублей соответственно.

Каких-то других особенностей геймпады не получат и сохранят совместимость с консолями серии Xbox One, а также настольными ПК с операционной системой Windows.