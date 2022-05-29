Для эмулятора PS1 на консоли PS4 и PS5 выпустили патч, но он сделал только хуже

В Азии уже начал работать новый платный сервис PS Plus, который позволяет играть в классические игры на консоли нового поколения, но только через эмулятор.

Игры для PS1 через эмулятор на современной консоли запускаются с некомфортной частотой 50 Гц вместо уже привычных 60 Гц, и чтобы улучшить ситуацию, разработчики выпустили патч для эмулятора.

Но он принес другую проблему, так как после обновления в играх появился заметный призрачный след за каждым кадром.

В Sony пока не комментируют сложившуюся ситуацию с обновлением.