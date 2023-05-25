Для чего нужен лендинг, структура и стоимость разработки

Что такое лендинг и чем он отличается от одностраничного сайта.

Лендинг (от англ. landing page — «посадочная страница») — это одностраничный веб-сайт, созданный с целью привлечения внимания посетителей и убеждения их совершить определенное действие, такое как оформление заказа, подписка на рассылку или скачивание материалов.

Другими словами, Лендинг — это входная точка в воронку продаж.

Хотя, по определению, лендинг, это одностраничный сайт, но он отличается по функциональности и целям.

Цель и фокус

Цель лендинга — привлечь внимание посетителей и убедить их совершить определенное действие (CTA – призыв к действию), такое как покупка продукта, оформление подписки или запрос на консультацию. Лендинги создают в рамках маркетинговой кампании и служат для конверсии посетителей в потенциальных клиентов.

Одностраничный сайт представляет собой полноценный веб-сайт, который содержит информацию о компании, продуктах, услугах и т.д. Цель одностраничного сайта более широкая — предоставление общей информации, презентация проекта или портфолио. Одностраничный сайт более многофункциональный и не ограничивается только продажей, более того, он может вообще ничего не продавать.

Структура и навигация

Лендинг представляет собой одностраничный сайт, где вся информация и контент сосредоточены на одной странице. Лендинг занимает несколько экранов и имеет прокрутку вниз, и посетители могут просматривать содержимое, двигаясь по странице. Навигация ограничена, меню и внутренние ссылки отсутствуют, чтобы не отвлекать посетителя и удержать его на странице.

Одностраничный сайт также содержит всю информацию на одной странице, но имеет разделы (блоки) и навигационное меню, которое позволяет быстро перемещаться по разным разделам страницы с помощью якорных ссылок.

Ориентация на конверсию

Основной акцент лендинга — это превращение посетителей сайта в потенциальных клиентов. Лендинг всегда оптимизируется для максимальной конверсии и имеет ярко выраженный Call-to-Action, формы для сбора контактной информации и другие элементы, которые направляют посетителя к совершению желаемого действия.

Одностраничный сайт ориентирован на предоставлении информации о компании или проекта. Он может содержать различные разделы с описаниями, фотографиями, портфолио, контактами и т.д., не сосредотачиваясь только на конкретной конверсии.

Структура лендинга или как правильно проектировать лендинг

Количество блоков на лендинге может варьироваться в зависимости от целей, контента и структуры, которые вы хотите представить посетителям. Оптимальное количество блоков обычно составляет от 5 до 7, но это не строгое правило.

Лендинги под акции могут содержать и меньше 5 блоков, а для продажи некоторых товаров, количество блоков может быть больше 10. Все зависит от конкретного случая.

Основные типы блоков лендинга

Заголовок и подзаголовок. Это первый блок лендинга, располагается в самом начале страницы и содержит яркий заголовок, который должен привлечь внимание посетителя, а также подзаголовок, дополняющий основную идею и вызывающий интерес. Заголовок содержит оффер – короткое и емкое предложение товара или услуги.

Преимущества. В этом блоке перечисляются основные преимущества вашего продукта, услуги или предложения, на которых вы хотите сделать акцент. Блоков преимущества может быть несколько.

Описание. Содержит более подробную информацию о продукте или услуге. Опишите его основные особенности, функции и то, как он решает проблемы посетителей.

Социальные доказательства. Включение отзывов, рекомендаций клиентов или примеров успешного использования вашего продукта может помочь убедить посетителей в его ценности и надежности и вызовет доверие.

Call-to-Action: Этот блок содержит яркий и заметный CTA, который призывает посетителей совершить целевое действие, такое как «Купить сейчас», «Записаться на пробное занятие» или «Получить бесплатную консультацию».

FAQ (Часто задаваемые вопросы): Если у вас есть вопросы, которые часто задают посетители, полезно включить блок FAQ, чтобы предоставить ответы на них. Это поможет устранить сомнения и обеспечить большую ясность. Если собственной базы вопросов нет, то предварительный анализ конкурентов позволит ее собрать.

Контактная информация – обязательный блок, если вы хотите, чтоб клиент вас нашел.

Выбираем тип лендинга под конкретную задачу

Лендинг под продукт

Продуктовый лендинг сосредоточен на продвижении и продаже конкретного продукта. Он представляет основные характеристики продукта, его преимущества, отзывы клиентов и информацию о цене. Основная цель лендинга – продажа товара.

Событийный лендинг

Событийный лендинг создается для привлечения и регистрации на конкретное событие, такое как вебинар, конференция, тренинг и т.д. Он содержит информацию о событии, даты, место проведения, список спикеров и пользу, которую получат участники.

Подписочный лендинг

Подписочный лендинга создается для сбора подписчиков на электронную рассылку или получение других форм контактной информации. Он обычно предлагает преимущества подписки, такие как доступ к эксклюзивному контенту, скидки или информацию о новых продуктах.

Лендинг для привлечения лидов

Этот тип лендинга используется для привлечения потенциальных клиентов (лидов) и сбора их контактной информации. Лендинг содержит предложение бесплатного ресурса, такого как электронная книга, шаблоны, калькуляторы и т.д. В обмен на доступ к этому ресурсу, посетители заполняют форму с контактными данными. Лендинг для привлечения лидов помогает создать базу потенциальных клиентов для последующих маркетинговых действий.

Краудфандинговый лендинг

Краудфандинговый лендинг используется для привлечения финансирования через краудфандинговые платформы. Лендинг представляет идею проекта, его цели, преимущества и вознаграждения для участников. Он также содержит информацию о текущем статусе сбора средств и CTA для поддержки проекта.

Вопрос цены, стоимость и сроки разработки лендинга

На чем создают лендинг

Программирование с нуля на php + JavaScript. Используются только в сложных проектах с мощным графическим фрондом. Стоимость высокая.

На популярных системах управления контентом (CMS), WordPress, Joomla или Drupal, предлагают широкий выбор тем и плагинов, которые позволяют создавать и настраивать лендинги без необходимости в глубоких знаниях программирования. Лендинги хоть и получаются немного тяжеловесны, но разрабатываются довольно быстро и с меньшими затратами.

На специализированных онлайн-платформах, имеющих в своем ассортименте визуальный конструктор, например, Wix, Tilda и др. Они предоставляют готовые шаблоны, простой интерфейс для редактирования и оптимизацию лендингов без необходимости в программировании. Любой желающий, без навыков сайтостроения может в течение быстрого времени создать сайт.

Что влияет на сроки и стоимость разработки

Простой лендинг с 4 блоками и стандартным дизайном разрабатывается в течение 3 рабочих дней. Причем, в данном случае даже не требуется разработка прототипа, лендинги создаются сразу на платформе Tilda.

Такие лендинги довольно дешевые, стоят порядка 5000-15000 руб., как правило их делают на заказ начинающие дизайнеры после пары недорогих курсов.

Ценность данные сайты не имеют, но, когда для запуска рекламы необходимо срочно и бюджетно создать посадочную страницу, этот вариант имеет право на жизнь.

Для более сложных продуктов требуется маркетинговое исследование, где выясняется целевая аудитория, спецификация ниши продвигаемого продукта и многое другое.

На основе полученного анализа, дизайнер разрабатывает прототип, а затем и сам дизайн.

При наличии сложных интерактивных элементов привлекается команда профессиональных программистов. Стоимость таких лендингов легко превышает 200 000 руб.

Для большинства продуктов подходит средний уровень, когда анализ конкурентной ниши проводит SEO-специалист, с учетом особенностей ниши продвигаемого продукта, маркетолог подбирает структуру (блоки) страницы и дизайнер разрабатывает прототип и дизайн.

Обычно, такой сайт создается за 2-4 недели и стоимость составляет 70-100 тыс. рублей.

Если считать по стоимости разработки одного блока, то прототип+дизайн первого экрана стоит порядка 10 тыс. рублей, всех последующих – 6 000-8 000 рублей.

Программирование и верстка каждого блока обойдется в 4 000-5 000 рублей.

Сложности и способы продвижения лендинга

Почему лендинг невозможно продвигать через SEO

Важно понимать, что с точки зрения полезности для поисковых систем лендинг абсолютно бесполезный веб-ресурс.

Во-первых, лендинг не информационная страница, контента на нем нет, значит он будет нерелевантен любому информационному запросу.

Во-вторых, для коммерческих запросов лендинг также малополезен, т.к. содержит всего один продукт, когда любой сайт-визитка содержит гораздо больше товаров или услуг, не говоря уже про каталоги, интернет-магазины и агрегаторы.

В-третьих, лендинг не релевантен любому навигационному запросу.

Таким образом, SEO-продвижение не даст результата требуемого результата, вне зависимости от вложенных средств.

Какие остаются методы продвижения для лендинг