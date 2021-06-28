Согласно слухам и недавним отчетам, Apple может отказаться от добавления новых датчиков состояния здоровья в обновленные в этом году Apple Watch Series 7 в пользу увеличения времени автономной работы устройства.

По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, выпуск Series 7, выпуск которого ожидается в сентябре, может стать первым значительным изменением дизайна Apple Watch за несколько лет. В рамках редизайна, который может включать в себя корпус с плоскими краями , похожий на iPhone 12 или iPad Pro , Apple также, как сообщается, применяет новую технологию двусторонней системы в пакете (SiP), чтобы уменьшить размер процессора.

В новом отчете Economic Daily News отмечается, что меньший чип S7 освободит внутреннее пространство для батареи большей емкости или дополнительных датчиков состояния. Однако ожидается, что Apple отложит внедрение других датчиков не раньше 2022 года, согласно многочисленным отчетам из источников с высокой точностью прогнозирования планов Apple.

По данным Bloomberg , Apple работает над тем, чтобы добавить в Apple Watch возможности мониторинга глюкозы в крови с помощью неинвазивного оптического датчика, но они не будут готовы к коммерческому запуску еще несколько лет . Apple также рассматривала возможность добавления датчика температуры тела в Apple Watch 2021 года, но Bloomberg говорит, что вместо этого он, скорее всего, будет представлен в обновлении 2022 года .

Ожидается, что редизайн позволит Apple либо сохранить размер модели текущего поколения, либо немного утолщить ее — хотя и незаметно для пользователя — это может оставить достаточно места для Apple, чтобы увеличить емкость батареи внутри.

Apple рекламирует Series 6 как предлагающую до 18 часов автономной работы в течение всего дня. Apple основывает оценки «на весь день» на 90 проверках времени, 90 уведомлениях, 45 минутах использования приложений и 60-минутной тренировке с воспроизведением музыки через Bluetooth. Однако, в отличие от других продуктов Apple, таких как iPhone, это утверждение было неизменным со времен Apple Watch Series 1 до последней модели.

Источник — Astera.