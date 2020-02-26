Для Apple Watch предложили браслет AirBand с держателем для AirPods

Для Apple Watch предложили браслет AirBand с держателем для AirPods26.02.2020 23:20
Ремешок для Apple Watch с креплениями для беспроводных наушников был представлен на площадке коллективного финансирования Kickstarter.
Разработчики решили объединить носимые аксессуары от Apple очень необычным способом, и на ремешке для часов разместили два крепления, в которые вставляются Apple Watch.
Данное решение для многих может показаться бесполезным, так как наушники прекрасно хранятся в специальном футляре.
Однако ремешок окажется полезным в случае, если нужно на пару минут убрать наушники, а футляр для этого неудобно доставать.
Ремешок получил название AirBand и он выполнен из силикона. На Kickstarter новинку предлагают за 20 долларов. Для заказа доступно четыре цвета: черный, белый, синий и бежевый.
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