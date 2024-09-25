Для Apple Intelligence в iOS 18.1 потребуется минимум 4 ГБ памяти

Скоро выйдет Apple Intelligence в составе iOS 18.1, и для его установки на iPhone потребуется освободить место.

Согласно документу от Apple, для работы этой функции на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, всех моделях iPhone 16, а также на iPad и Mac с процессором M1 нужно будет 4 ГБ свободного пространства. Это дополнительно к объему, необходимому для самой обновленной версии iOS.

Требования к хранилищу указаны только для iPhone, и непонятно, какие именно требования могут быть для iPad и Mac. Также стоит отметить, что эти 4 ГБ — это только начальная цифра, и со временем потребности могут возрасти. В документации Apple говорится, что требования к памяти будут увеличиваться по мере добавления новых функций.

Если вы часто заполняете память на своем iPhone, стоит подумать о том, как освободить место. Кроме того, если вы планируете покупать новый iPhone 16 или 16 Pro, возможно, стоит избегать моделей с 128 ГБ, так как этого может оказаться недостаточно.

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