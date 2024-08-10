Длительное пребывание граждан РФ в Турции заблокировало их iPhone

Некоторые владельцы iPhone из России сообщили о сбоях в работе мобильной связи после визита в Турцию. Проблемы возникли не из-за Apple, а из-за местных законов, на что обратил внимание портал hi-tech.mail.ru.

Пользователи рассказали, что их смартфоны работали нормально, пока они не провели больше 180 дней в Турции.

По законам страны, туристы должны регистрировать свои телефоны, если они остаются долго. Если этого не сделать, связь блокируется.

Проблема заключается в том, что на новых iPhone есть eSIM, и операторы могут заблокировать их, если устройства не зарегистрированы.

Чтобы зарегистрировать телефон, нужно иметь вид на жительство в Турции, а стоимость услуги превышает 80 тысяч рублей.

В качестве решения можно попробовать заменить модуль связи, но для этого понадобится устройство-донор, и такая процедура может стоить несколько десятков тысяч рублей.