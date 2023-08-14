DLBI: в «даркнете» выставили на продажу базу данных и доступ к Discord.io

Согласно информации из Telegram-канала «Утечки информации», хакер выставил на продажу базу данных пользователей Discord.io на темных уголках интернета, известных как даркнет. В базе данных содержится более 760 тысяч записей, включая адреса электронной почты, хешированные пароли и другие личные данные зарегистрированных пользователей. Также продавец предлагает доступ к серверу Discord.io, который является сторонним интерфейсом для популярного мессенджера Discord.

Для подтверждения подлинности базы данных, хакер предоставил образцы нескольких записей. Проведенные тесты показали, что указанные логины соответствуют реальным пользователям Discord. На данный момент представители мессенджера Discord не дали комментариев относительно этой утечки.

Сообщается, что пользователи получили рекомендации о смене паролей на своих учетных записях и включении двухфакторной аутентификации для дополнительной защиты своих аккаунтов. Утечки личных данных и базы данных пользователей всегда вызывают серьезные опасения относительно безопасности информации и личной конфиденциальности.